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ننشر أسماء ضحيتين و 16 مصاباً بحادث تصادم على الصحراوى الغربى ببنى سويف

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ننشر أسماء ضحيتين و 16 مصاباً بحادث تصادم على الصحراوى الغربى ببنى سويف ننشر أسماء ضحيتين و 16 مصاباً بحادث تصادم على الصحراوى الغربى ببنى سويف
ينشر اليوم السابع أسماء ضحايا ومصابى حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي قرب كمين مركز سمسطا جنوب محافظة بني سويف، والذى اسفر عن مصرع شخصان، وأصابة 16 آخرين.

وضمت قائمة الضحايا، سيد محمود صميده 70 سنة، بدرية حسن حسين 14 سنة، والمصابين هم "قضب جمعة محفوظ 34 سنة، أحمد جمعة محفوظ 37 سنة، أحمد حسن عبد الحليم 27 سنة، مصطفى نادي محمود 23 سنة، على مصطفى عبد الحفيظ 22 سنة، على إبراهيم على 22 سنة،محمد سيد حسين 17 سنة، خلف عبد عبد التواب عبد الغفار 24 سنة، على شعبان عيد 22 سنة، وليد إبراهيم حسين 21 سنة، عباس رمضان عباس 21 سنة، مؤمن عبد المنعم عباس 30 سنة، سيد حميدة مصطفى 54 سنة، حسين محمد حسين 25 سنة، فرحانة السيد محمود 30 سنة، روزينا مؤمن عبد المنعم سنتين ونصف واصابتهم ما بين كسور وجروح قطعية وكدمات وتم حجزهم بمستشفى سمسطا المركزى.

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة سمسطا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من كمين مركز سمسطا.

وتبين من التحريات الأولية للحادث أن السيارة ميكروباص رقم 2169 كانت متجها من مركز الفشن في طريقها لمحافظة الفيوم لحضور حفل زفاف وحاولت السيارة الملاكي رقم 1259 و ه ج تخطى السيارة الميكروباص فوقع الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


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