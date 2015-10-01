طاهر أبو زيد: قائمة فى حب مصر هى الأقدر على تقديم نموذج برلمانى مشرف

قال الكابتن طاهر أبو زيد وزير الشباب الأسبق، إن البرلمان القادم هو حجر الأساس لبناء الدولة المصرية بشكل ديمقراطى.

وأضاف طاهر أبو زيد، أن قائمة فى حب مصر الانتخابية التى تضم العديد من القوى الوطنية هى الأقدر على تقديم نموذج برلمانى مشرف خاصة أن لديها الرؤية القابلة للتطبيق على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال المؤتمر الانتخابى الذى نظمه القبائل العربية بقرية سيدى غازى بكفر الدوار فى البحيرة بمشاركة عدد من المرشحين على قائمة فى حب مصر، ومنهم سحر طلعت مصطفى ومحمد فرج عامر وهشام عمارة وأمل زكريا قطب واللواء يحى عيساوى وإنجى مراد والدكتور محمد سعد.

ودعا أبو زيد المواطنين للنزول فى الانتخابات والتصويت لمن يستحق من أجل تحقيق مطالب وأهداف الشعب المصرى.

حضر المؤتمر الانتخابى كبار العمد والمشايخ ورموز القبائل اللذين أعلنوا تأييدهم للقائمة للوصول للبرلمان ومنها قبائل العراوى والسمالوس والهنادى والشباب وعائلات داود.



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