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سامح شكرى يبحث مع وزير خارجية السعودية ترتيبات زيارته المرتقبة للقاهرة

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سامح شكرى يبحث مع وزير خارجية السعودية ترتيبات زيارته المرتقبة للقاهرة سامح شكرى يبحث مع وزير خارجية السعودية ترتيبات زيارته المرتقبة للقاهرة
أجرى سامح شكرى وزير الخارجية جلسة مشاورات مطولة مع الوزير عادل الجبير وزير خارجية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تناولت المحادثات مختلف أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، والإعداد لزيارة قادمة لوزير خارجية السعودية إلى ، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الخاصة بالأزمة السورية، والأوضاع فى ليبيا والأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن جلسة المشاورات بين الوزيرين عكست حرص الجانبين المصرى والسعودى على التشاور والتنسيق فيما يتعلق بكافة التحديات التى تواجه المنطقة، بما فيها الوضع فى سوريا وتأثيراته الأمنية والسياسية، والأزمة الليبية، وجهود مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تطورات أزمة اليمن فى إطار عضوية كل من مصر والسعودية فى التحالف العربى بشأن اليمن.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزيرين تشاورا حول الزيارة القادمة لوزير خارجية السعودية إلى مصر لمتابعة الملفات الثنائية وسبل تعزيز التعاون فى المجالات المختلفة بما يتواكب مع تطلعات شعبى الدولتين ويعكس عمق العلاقة بين البلدين.

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مصر 365

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