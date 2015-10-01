القوات المسلحة تنظم مسابقة جماهيرية خلال احتفالات الذكرى 42 لانتصارات أكتوبر

تنظم إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة مسابقة جماهرية بنظام الاستعلام الصوتى على الرقم 16886 وبسعر المكالمة العادية، وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 42 لانتصارات أكتوبر المجيدة، على أنه من المقرر أن تستمر المسابقة من 3 وحتى 10 أكتوبر الجارى.

وفى سياق متصل، قال اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن الهيئة تستعد حاليًا لافتتاح عدد من الكبارى والطرق، خلال الاحتفالات بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأضاف الوزير، خلال تصريحات صحفية له، أنه من المقرر أن يُعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى عن انطلاق عدد من المشروعات القومية، خلال الاحتفالات.