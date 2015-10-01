العثور على جثة سيدة مذبوحة بفندق فى كفر الشيخ

شهد أحد فنادق مدينة دسوق جريمة بشعة راح ضحيتها "س.م." 40 سنة من إحدى قرى مركز كفر الشيخ عثر مدير الفندق على جثتها مذبوحة وأحشاؤها خارج بطنها والدماء تملأ حجرتها.

وتلقى اللواء محمد عاطف شلبى، مدير أمن كفر الشيخ إخطارا من المقدم محمد الجندى نائب مأمور قسم شرطة دسوق يفيد بتلقيه بلاغا من مدير الفندق بأنه أثناء فحصه إحدى الحجرات تبين له وجود سيدة مذبوحة وأحشاؤها خارج بطنها والدماء تملأ الحجرة، فسارع بإبلاغ قسم شرطة دسوق.

وتوجه رجال المباحث للفندق وتم إبلاغ النيابة والتى أمرت بانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة وأثبتت تحريات المباحث أن السيدة كانت دائمة التردد مع آخر من نفس قريتها على الفندق فى الآونة الأخيرة، تحرر محضر بالواقعة.