ضبط شخصين بحوزتهما 9 قطع حشيش وكمية من مخدر البانجو بالوادى الجديد

تمكنت قوة شرطة من مباحث مديرية أمن الوادى الجديد وقسم شرطة الخارجة من ضبط طالب يدعى م .أ 21 سنة وبحوزته 9 قطع من الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيها ومبلغ مالى، وذلك خلال حملة أمنية بمدينة الخارجة.

وبمواجهة الطالب بالمضبوطات أقر بحيازتها بقصد الاتجار فيها وتم تحريزها، وتحرير بها المحضر رقم 4717 جنح قسم شرطة الخارجة وتمت إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتمكنت قوة شرطة من مباحث مركز شرطة بلاط من ضبط سائق يدعى م. أ 41 سنة، وله معلومات جنائية وبحوزته كمية من مخدر البانجو، والتى أقر بحيازتهما بقصد التعاطى، وتم تحريزها، وتحرر بها المحضر رقم 191 إدارى قسم شرطة بلاط لسنة 2015 وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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