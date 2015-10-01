إصابة متهمين فى تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن بمغاغة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا بالتنسيق مع مباحث مغاغة من إلقاء القبض على 4 متهمين، إثر تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن بمركز مغاغة، وأسفرت عن إصابة 2 من المتهمين، وتبين أنهم كانوا فى طريقهم للأخذ بالثأر من أحد الأشخاص.

وتلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة مغاغة يفيد ورود بلاغ عن قيام 4 مزارعين هاربين من جريمة قتل عمد بالعودة لقريتهم مجددا وبحوزتهم أسلحة نارية لأخذهم بالثأر.

وبانتقال الأجهزة الأمنية لفحص البلاغ وقعت اشتباكات بين المتهمين وقوات الأمن وسط الزراعات المتاخمة لقرية طمبدى، تبادلا خلالها إطلاق الرصاص الحى مما أسفر عنه إصابة كل من "عبد العظيم محمد السيد" 20 سنة فلاح، مصاب بطلق نارى بالفخذ ونجل عمومته "نجاح محمود السيد" 32 سنة، أصيب بطلق نارى بالجانب الأيمن، كما تم ضبط 2 آخرين هما "رجب محمد السيد "22 سنة، وشقيقه محمود، 26 سنة، والمطلوب ضبطهما وإحضارهما فى قضية قتل عمد تحمل رقم 22522 لسنه 2014.

وتبين من التحريات الأولية أن المتهمين كانوا يسعون للأخذ بالثأر من عائلة سالم بذات القرية لوجود خصومة ثأرية سابقة بينهما، وتحرر محضر بالواقعة وأخرت النيابة لتولى التحقيق.