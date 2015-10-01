إخلاء سبيل مدير تموين دار السلام المتهم بالاستيلاء على المال العام

قررت نيابة دار السلام الجزئية، برئاسة المستشار وائل أحمد وكيل النيابة، اليوم الخميس، إخلاء سبيل المتهم أشرف مشالى، مدير إدارة تموين دار السلام، بضمان وظيفته، وذلك نظرًا لظروفه الصحية.

وقال المحامى وليد مدكور، دفاع المتهم، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن النيابة قررت الإفراج عن "أشرف مشالى"، من قسم شرطة دار السلام، ما لم تكن عليه قضايا أخرى، والقضية قيد التحقيق، مضيفًا: "إن قرار إخلاء السبيل جاء نظرًا لصحته وإجراء موكله عملية قبل مفتوح من فترة قصيرة".

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ألقت القبض على مدير إدارة تموين دار السلام، مساء الثلاثاء الماضى، وتم اقتياده إلى قسم شرطة دار السلام بعد تحويله من مباحث التموين، حيث يواجه المتهم تهمة الاستيلاء على المال العام والتلاعب فى حصص الدقيق مع أصحاب المخابز.