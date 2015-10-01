غرق طالب بمياه البحر المتوسط بمصيف بلطيم كفر الشيخ

غرق محمد إبراهيم 19 سنة، اليوم الخميس، فى مياه البحر المتوسط، أثناء بشاطئ السلام بمصيف بلطيم واستخرجت جثته.

وتلقى اللواء محمد عاطف مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بالعثور على جثة محمد إبراهيم 19 سنة، طالب فى الصف الثالث الثانوى، يقيم بمركز السنطة بمحافظة الغربية، تطفو فوق مياه البحر، وجرفته الأمواج قرب شاطئ الفيروز، كان يستحم مع أصدقائه، وتعمق فى مياه البحر المتوسط ولم يستطع مقاومة الأمواج فتعرض للغرق.

وهرع رجال الإنقاذ لشاطئ الفيروز، وتم انتشال الجثة، ونقلها إلى مستشفى بلطيم المركزى، وإيداعها بمشرحة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.