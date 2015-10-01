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مقتل 15 حوثيًا وأسر 8 فى اشتباكات مع المقاومة الشعبية بتعز وسط اليمن

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مقتل 15 حوثيًا وأسر 8 فى اشتباكات مع المقاومة الشعبية بتعز وسط اليمن مقتل 15 حوثيًا وأسر 8 فى اشتباكات مع المقاومة الشعبية بتعز وسط اليمن
ذكرت مصادر فى المقاومة الشعبية اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادى، أن 15 من مسلحى جماعة أنصار الله الحوثية قتلوا، اليوم الخميس، فى اشتباكات مع مقاتلى المقاومة فى مديرية الوازعية غربى محافظة تعز ( 256 كم ) جنوب العاصمة صنعاء.

وذكرت المصادر، أن مقاتلى المقاومة أسروا ثمانية مسلحين حوثيين آخرين إضافة إلى سقوط جرحى آخرين فى صفوفهم.

ولفتت المصادر إلى أن قتلى وجرحى من المقاومة الشعبية سقطوا فى تلك المواجهات، من دون الكشف عن رقم محدد.
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