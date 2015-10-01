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الجيش الإسرائيلى يهدد بضرب سوريا فى حالة إطلاق قذائف من الجولان

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الجيش الإسرائيلى يهدد بضرب سوريا فى حالة إطلاق قذائف من الجولان الجيش الإسرائيلى يهدد بضرب سوريا فى حالة إطلاق قذائف من الجولان
ذكرت صحيفة "هــــأارتس" الإسرائيلية أن الجيش الروسى فى سوريا أبلغ قيادات عسكرية فى الجيش الإسرائيلى أنه سيقرر غاراته على مواقع المعارضة السورية .

وأضافت الصحيفة أن هناك تنسيق عسكرى بين الجيش الإسرائيلى والروسى يتم عبر الملحق العسكرى الروسى فى تل ابيب وبين رئيس الهيئة الأمنية والسياسية فى وزارة الدفاع الإسرائيلية عاموس جلعاد.

وأوضحت الصحيفة أن قيادات بالجيش الإسرائيلى ابلغت الجيش الروسى بأنه فى حالة إطلاق قذائف صاروخية من الاراضى السورية وخاصة الجولان فإن الجيش الإسرائيلى لن ينتظر فى الرد عليها من منطلق أحقية إسرائيل فى الدفاع عن نفسها.

وكشفت الصحيفة النقاب عن ان نائب رئيس الاركان اللواء يائير جولان سيقوم بزيارة لموسكو الأسبوع القادم برفقته قيادات فى المخابرات العسكرية الإسرائيلية وسلاح الجو لمنافشة التنسيق الأمنى بين موسكو وتل أبيب فى سوريا.
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