رئيس البرلمان الليبى يبحث مع مسئول أمريكى القضايا المشتركة بين البلدين

التقى رئيس البرلمان الليبى المستشار عقيلة صالح فى نيويورك، اليوم الخميس، مع نائب وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن على هامش حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ"70"،بحضور وزير الخارجية الليبى محمد الدايرى، وتركزت المباحثات فى سبل إنجاح الحوار الليبي واستقرار الدولة الليبية وعدد من القضايا المشتركة بين البلدين.

وقال المستشار الإعلامى لرئيس البرلمان الليبي حميد الصافي في تصريحات صحفية من نيويورك أن نائب وزير الخارجية الأمريكية أكد لرئيس مجلس النواب خلال اللقاء دعما أمريكيا لمجلس النواب الممثل للسلطة الشرعية المنتخبة في ليبيا، مشيرا إلي دعم بلادة للحوار الليبي بين الفرقاء وسعيهم الدءوب نحو خلق جو من التفاهم لإنهاء الاقتتال والقضاء على الإرهاب الذي تفشي في ليبيا وأصبح يهدد الشرق الأوسط وبعض دول أوربا.

وأضاف الصافى، أن الوزير الأمريكي ثمن علي دور مجلس النواب الرامي إلي استقرار ليبيا والقضاء علي الجامعات المسلحة وبناء مؤسسات الدولة الليبية .