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معاريف:مواجهة بين وزير خارجية الأردن ونظيرته الإسرائيلية حول الأقصى

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معاريف:مواجهة بين وزير خارجية الأردن ونظيرته الإسرائيلية حول الأقصى معاريف:مواجهة بين وزير خارجية الأردن ونظيرته الإسرائيلية حول الأقصى
ذكرت صحيفة "معاريف"الإسرائيلية أنه نشبت مواجهة حادة بين وزير الخارجية الأردنى ناصر جودة والقائمة بأعمال وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيفى حوطبلى خلال الاجتماع السنوى للدول الاعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة .

وأضافت الصحيفة :خلال القاء "حوطبلى" كلمته فى الاجتماع انتقدت كلمة الرئيس الفلسطينى محمود عباس أمس والتى قال فيها ان جنود الجيش الإسرائيلى يدنسون بأقدامهم المسجد الأقصى، حيث اعتبرت أبو مازن يشوة الحقيقة وأنه يريد منع اليهود من ممارست حقوقهم فى الصلاة داخل المسجد الأقصى، زاعمة ان القدس هى عاصمة إسرائيل وستبقى كذلك للأبد .

وأوضحت الصحيفة أن وزير الخارجية الأردنى ناصر جودة قاطعها وقال أن المسجد الاقصى ملك للمسلمين وقال إن جنود الاحتلال يدنسون المسجد الأقصى وتعالت الاصوات بينهم .

وأشارت الصحيفة إلى أن دبلوماسين بالخارجية الإسرائيلية يرون أنه كان ينبغى على "حوطبلى" الا ترد على ناصر جودة .

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مصر 365