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الكرملين: هدف روسيا هو مساعدة الجيش السورى "فى مواقعه الضعيفة"

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الكرملين: هدف روسيا هو مساعدة الجيش السورى "فى مواقعه الضعيفة" الكرملين: هدف روسيا هو مساعدة الجيش السورى "فى مواقعه الضعيفة"
قال الكرملين اليوم الخميس، إن هدف الضربات الجوية الروسية فى سوريا هو مساعدة قوات الرئيس بشار الأسد فى محاربة الجماعات المتطرفة مثل تنظيم داعش فى مناطق تواجه فيها القوات الحكومية صعوبات.

وردا على سؤال عما إذا كان هذا هو هدف روسيا قال ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين: "الهدف هو فى الحقيقة مساعدة القوات المسلحة السورية فى مواقعها الضعيفة."
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