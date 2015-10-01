الكرملين: هدف روسيا هو مساعدة الجيش السورى "فى مواقعه الضعيفة"

قال الكرملين اليوم الخميس، إن هدف الضربات الجوية الروسية فى سوريا هو مساعدة قوات الرئيس بشار الأسد فى محاربة الجماعات المتطرفة مثل تنظيم داعش فى مناطق تواجه فيها القوات الحكومية صعوبات.إعلان - Ads إعلان - Ads
وردا على سؤال عما إذا كان هذا هو هدف روسيا قال ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين: "الهدف هو فى الحقيقة مساعدة القوات المسلحة السورية فى مواقعها الضعيفة."
وردا على سؤال عما إذا كان هذا هو هدف روسيا قال ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين: "الهدف هو فى الحقيقة مساعدة القوات المسلحة السورية فى مواقعها الضعيفة."
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