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ارتفاع عدد ضحايا ليبيا فى حادث منى إلى 10 وفيات

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ارتفاع عدد ضحايا ليبيا فى حادث منى إلى 10 وفيات ارتفاع عدد ضحايا ليبيا فى حادث منى إلى 10 وفيات
ارتفع عدد الحجاج الليبيين الذين قضوا فى حادث التدافع بمشعر منى بالأراضى إلى 10 وفيات، وفقاً للإحصائية التى نشرتها البعثة الليبية للحجيج اليوم الخميس.

وقال رئيس بعثة الحج الليبية جبريل عقيلة، فى تصريح اليوم، إن اللجنة مازالت تتابع تداعيات حادث منى من خلال تسخير كل إمكانياتها، مؤكدا أن اللجنة الطارئة قامت يزيارة المستشفيات والكشف عن كافة الصور للتعرف عن المفقودين.

يشار إلى أن اللجنة شكلت غرفة عمليات طارئة بعد حادثة تدافع منى، واللجنة مكونة من رؤساء اللجان ومنسقى المناطق، وتقوم بمتابعة كل ما يتعلق بالحادثة وما نتج عنها.
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مصر 365

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