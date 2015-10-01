اسبوع باريس في يومه الثاني: عروض تحتفي بالربيع

جاءت عروض اليوم الثاني من أسبوع باريس للأزياء الجاهزة ربيعية باميتاز. طبع المصمم جون غاليانو John Galliano المدير الفني لدار "مارجيلا" Margiela معظم أزياء العرض بالرسومات الزهرية الكبيرة الحجم المستوحاة من "الكيمونو" الياباني من خلال الجاكيتات والأحزمة العريضة. وقد وضع هذا المصمم الموهوب لمسته الفنية على معظم الازياء التي جاءت غنية بالتفاصيل وذات الاستيحاءات اليابانية التي تحاكي الخياطة الفاخرة. وتكرس التوجه الربيعيى أكثر في عرض المصمّم البلجيكي "دري فان نوتان" Dries Van Noten حيث طبعت الازياء بالرسومات المتنوعة، كما تلاعب هذا المصمم بشكل ذكي بمختلف الألوان والخامات ولم يخل عرضه من التطريزات الغنية والاكسسورات الكبيرة الحجم. جاءت القصات تارة محددة مثل البنطلونات القريبة من الجسم وتارة عريضة وفضفاضة وغير متجانسة تنم على الموهبة كبيرة يتميز بها هذا المصمم، وقدرته على إدخال عدة عناصر جمالية في زي واحد.

من جهتها احتفلت دار "روشاس" Rochas بالذكرى 90 على تأسيسها، حيث أقيم يوم أمس في مقر هذه الدار في باريس احتفالا كبيرا بهذه المناسبة. كان عرض "روشاس" ربيعياً بامتياز، حيث غلبت عليه الألوان الصارخة التي تنوّعت ما بين الأصفر والزهري والأخضر، وكذلك استعمال الأقمشة الشفافة. كما جاء العرض غنياً بالأزياء المطبعة والمزيّنة بالتطريزات وبالخيوط الذهبية التي بصمت الجاكيتات والمعاطف، اضافة الى لمسة من الأبيض والأسود.

بدوره كرّس عرض المصمّم الفرنسي "ألكسي مابييل" Alexis Mabille التوجه الربيعي والصيفي لعروض اليوم الثاني، حيث جاء عرضه غنياً بالألوان خاصة الأحمر الصارخ والأخضر والفوشيا. وجاءت القصات صيفية فضفاصة غلبت عليها التنانير الطويلة والمنتفخة والبنطلونات العريضة والكنزات المزينة بالدانتيلا، ما أضفى على العرض لمسة من الأنوثة والجاذبية.