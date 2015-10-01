' الانقلاب ' يتسبب في غياب الحكم الرابع لمباراة الزمالك .. والكاف يستعين بالأهلي لحل الأزمة

تغييب الحكم الرابع لمباراة الزمالك والنجم الساحلي عن الحضور إلى مصر لإدارة مباراة نصف نهائي الكونفدرالية بسبب الانقلاب الذي يشهده بوركينا فاسو.

الزمالك يستعد لمواجهة النجم الساحلي مساء السبت في إياب نصف نهائي الكونفدرالية لأجل تعويض خسارة الزمالك القاسية 5-1.

وكان الاتحاد الإفريقي قد أسند مهمة إدارة المباراة للجامبي بكاري بابا جاساما على أن يكون المساعد الرابع من بوركينا فاسو.

ونظرا لظروف الانقلاب التي تشهدها بوركينا فتغيب الحكم عن الحضور ليخاطب الزمالك الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لحل الأزمة.

وبالفعل تم حل الأزمة عن طريق الاتحاد الإفريقي بالاستعانة بالأهلي.

فقد تقرر أن يستعير الزمالك بالحكم الرابع الذي سيخوض لقاء الأهلي أمام أورلاندو بايرتس الجزائري رضوان نسيب.

رضوان نسيب سيكون الحكم الرابع في لقاء الزمالك أمام النجم الساحلي مساء السبت قبل أن ينفذ مهمته الأساسية كحكم رابع في لقاء الأهلي أمام أورلاندو مساء الأحد.

الزمالك خسر أمام النجم الساحلي ذهابا 5-1 ويحتاج للفوز بفارق أربع أهداف مقابل لاشيء. بينما خسر الأهلي أمام أورلاندو 1-0 ويحتاج للفوز بفارق أكثر من هدف لأجل التأهل لنهائي كأس الكونفدرالية.