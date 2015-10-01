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بالفيديو - مرتضى منصور: مباراة الزمالك بدون جماهير إلا لهؤلاء

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بالفيديو - مرتضى منصور: مباراة الزمالك بدون جماهير إلا لهؤلاء بالفيديو - مرتضى منصور: مباراة الزمالك بدون جماهير إلا لهؤلاء

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حضور كلا من فرق الألعاب الأخرى في نادي الزمالك وقطاع الناشئين والمدربين في المدرجات لمساندة الزمالك ضد النجم الساحلي.

الزمالك يستعد لمواجهة النجم الساحلي في إياب نصف نهائي الكونفدرالية بعد الخسارة ذهابا 5-1.

وعن حضور الجماهير من عدمه قال مرتضى منصور: "المباراة بدون حضور جماهيري".

وأضاف في تصريحات لقناة الحياة "ولكن سيحضر كلا من القطاعات الرياضية في نادي الزمالك وفرق الناشئين والمدربين بقميص نادي الزمالك لمساندة الفريق أمام النجم".

وأتم "وفي حالة نجاح تلك التجربة سيكون بعد ذلك الحضور من نصيب أعضاء الجمعية العمومية للأندية".

ويحتاج الزمالك للفوز بفارق أربع أهداف مقابل لاشيء لأجل التأهل إلى نهائي البطولة.

شاهد - تصريحات مرتضى منصور عن الجماهير

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فيديو اليوم السابع

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