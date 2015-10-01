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التعاون السعودي يكشف حقيقة ' رحيل مدرب الفريق إلى الأهلي '

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التعاون السعودي يكشف حقيقة ' رحيل مدرب الفريق إلى الأهلي ' التعاون السعودي يكشف حقيقة ' رحيل مدرب الفريق إلى الأهلي '

تحدث محمد القاسم رئيس نادي التعاون السعودي عن "حقيقة رحيل البرتغالي جوزيه جوميز من تدريب النادي السعودي إلى الأهلي المصري" مؤكدا إن كل ما يقال لا أساس له من الصحة.

وخرجت العديد من التقارير الصحيفة والمصرية تشير لاقتراب رحيل جوميز مدرب التعاون إلى الأهلي.

وعن حقيقة الأمر قال محمد القاسم: "كل ما يقال هو مجرد أكاذيب لأجل زعزعة استقرار التعاون".

وأضاف في تصريحات إذاعية مع برنامج (قوووول) السعودي "لا صحة نهائيا لكل ما يقال. جوميز يحترم عقده ونحن نحترم جوميز".

وأكمل حديثه قائلا: "لا أعلم لماذا مازالت تلك الأخبار تنتشر وهي غير صحيحة بالكامل".

وعن هل يرحل جوميز بعد نهاية عقده مع النادي أتم رئيس التعاون حديثه قائلا: "وقتها سنرى الأمر. ولكن لا يوجد أي نية للرحيل في الوقت الحالي".

ويحتل نادي التعاون السعودي المركز الثالث على سلم ترتيب دوري عبد اللطيف جميل السعودي مقدما نتائج مميزة بقيادة جوميز.

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