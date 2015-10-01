أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - سامي عايد : لماذا يفضل المستهلك الفراخ البلدي عن الفراخ البيضاء -
السفيرة عزيزة - سامي عايد " عضو رابطة منتجي الدواجن " ... سلالة الساسو بديل الفراخ البلدي -
بالصور.. قبيلة بدائية معزولة في المحيط الهندي تقتل من يزورها -
بالصور- الأقباط يستعدون لـ"أحد السعف" بشراء النخيل والورود -
السفيرة عزيزة - باكينام سيف الدين " خبيرة التغذية " ... التغذية الصحية للأم الحامل -
السفيرة عزيزة - الفقرة الإسبوعية مع نهى النحاس " أخصائية نفسية ومدرس علم النفس بالجامعة الأمريكية " -
السفيرة عزيزة - أغذية يجب أن تتناولها الأم بعد الولادة -
كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
التوزيع الحالي للقوات الروسية والأمريكية في سوريا.. رسم بياني -
أبو الغيط: الجامعة العربية تساند الشعب السوري المغلوب على أمره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - مرتضى منصور: الطرد مصير أي شخص يسب لاعبي النجم الساحلي

Google+ Print
بالفيديو - مرتضى منصور: الطرد مصير أي شخص يسب لاعبي النجم الساحلي بالفيديو - مرتضى منصور: الطرد مصير أي شخص يسب لاعبي النجم الساحلي

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تحذيرا لكل من سيتواجد في مدرجات لقاء الزمالك والنجم الساحلي بشأن سب تونس ولاعبي النجم.

الزمالك يستعد لمواجهة النجم الساحلي مساء السبت في إياب نصف نهائي الكونفدرالية. لأجل تعويض الخسارة القاسية 5-1 في الذهاب.

وعن لقاء العودة قال مرتضى منصور: "تونس دائما ما تستقبلنا أفضل استقبال وهنا المعاملة بالمثل".

وأضاف في تصريحات مع قناة الحياة "أي شخص سيسب تونس أو أي لاعب من النجم الساحلي سيتم طرده".

وكان مرتضى منصور قد أكد عدم حضور الجماهير لمباراة الزمالك والنجم إلا للقطاعات الرياضية المختلفة في النادي وفرق الناشئين والمدربين. (طالع التفاصيل).

شاهد - تصريحات مرتضى منصور عن الجماهير

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو

بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة