بالفيديو - مرتضى منصور: الطرد مصير أي شخص يسب لاعبي النجم الساحلي

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تحذيرا لكل من سيتواجد في مدرجات لقاء الزمالك والنجم الساحلي بشأن سب تونس ولاعبي النجم.

الزمالك يستعد لمواجهة النجم الساحلي مساء السبت في إياب نصف نهائي الكونفدرالية. لأجل تعويض الخسارة القاسية 5-1 في الذهاب.

وعن لقاء العودة قال مرتضى منصور: "تونس دائما ما تستقبلنا أفضل استقبال وهنا المعاملة بالمثل".

وأضاف في تصريحات مع قناة الحياة "أي شخص سيسب تونس أو أي لاعب من النجم الساحلي سيتم طرده".

وكان مرتضى منصور قد أكد عدم حضور الجماهير لمباراة الزمالك والنجم إلا للقطاعات الرياضية المختلفة في النادي وفرق الناشئين والمدربين. (طالع التفاصيل).

شاهد - تصريحات مرتضى منصور عن الجماهير