أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - سامي عايد : لماذا يفضل المستهلك الفراخ البلدي عن الفراخ البيضاء -
السفيرة عزيزة - سامي عايد " عضو رابطة منتجي الدواجن " ... سلالة الساسو بديل الفراخ البلدي -
بالصور.. قبيلة بدائية معزولة في المحيط الهندي تقتل من يزورها -
بالصور- الأقباط يستعدون لـ"أحد السعف" بشراء النخيل والورود -
السفيرة عزيزة - باكينام سيف الدين " خبيرة التغذية " ... التغذية الصحية للأم الحامل -
السفيرة عزيزة - الفقرة الإسبوعية مع نهى النحاس " أخصائية نفسية ومدرس علم النفس بالجامعة الأمريكية " -
السفيرة عزيزة - أغذية يجب أن تتناولها الأم بعد الولادة -
كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
التوزيع الحالي للقوات الروسية والأمريكية في سوريا.. رسم بياني -
أبو الغيط: الجامعة العربية تساند الشعب السوري المغلوب على أمره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

من المران - تدريبات خاصة لرباعي الزمالك لمواجهة النجم الساحلي

Google+ Print
من المران - تدريبات خاصة لرباعي الزمالك لمواجهة النجم الساحلي من المران - تدريبات خاصة لرباعي الزمالك لمواجهة النجم الساحلي

خصص البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك الرباعي باسم مرسي ومحمود عبد المنعم كهربا وأحمد حمودي ومصطفى فتحي بتدريبات خاصة استعدادا لمواجهة النجم الساحلي.

الزمالك يستعد لمواجهة النجم الساحلي مساء السبت في إطار إياب نصف نهائي الكونفدرالية لتعويض الخسارة القاسية في الذهاب 5-1.

وخاض رباعي الزمالك تحت قيادة فيريرا فقرة خاصة خلال مران الفريق لتدرب على التسديد القوي من خارج منطقة الجزاء.

وقام فيريرا بتوجيه الرباعي خلال تدريبات التسديد لتصحيح أخطائهم وإجادة التصويب وهز الشباك.

وسيتعمد الزمالك على التسديد من الخارج نظرا للكثافة الدفاعية المنتظرة من لاعبي النجم الساحلي.

ويحتاج الزمالك للفوز بفارق أربع أهدفا مقابل لاشيء لتعويض خسارة الذهاب والتأهل إلى نهائي المسابقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع