المقاصة يكشف لـ في الجول مصير ضم ثلاثي الأهلي

كشف وليد هويدي المشرف على فريق الكرة بنادي مصر المقاصة اقتراب انضمام أحمد خيري إلى فريقه مع مواصلة المفاوضات بشأن الثنائي شريف عبد الفضيل ومحمد ناجي جدو.

الأهلي خرج ليؤكد يوم الخميس إن مصر المقاصة هو النادي الأقرب للتعاقد مع الثنائي جدو وعبد الفضيل.

وأكد علاء عبد الصادق مدير الكرة بالأهلي اتجاه الأهلي لإعارة الثنائي إلى المقاصة الفريق الذي يستعد للمشاركة في الكونفدرالية الموسم المقبل.

وتحدث وليد هويدي لـFilGoal.com عن ضم عبد الفضيل وجدو إلى المقاصة قائلا: "حتى الآن مازلنا في مرحلة المفاوضات".

وأضاف "لم يتم حسم الأمور حتى الآن والتعاقد معهما سيكفلنا عدم قيد ثنائي من الصفقات الجديدة".

وبخصوص أحمد خيري لاعب الأهلي أيضا قال المشرف العام بالمقاصة: "اقتربنا بشدة من ضم خيري".

وأوضح "اللاعب اجتاز الفحص الطبي بالفعل والأمور ستحسم بشكل نهائي خلال ساعات".

وأتم "ولكن أيضا سيكلفنا ضم خيري عدم قيد صفقة من الصفقات الجديدة نظرا لأن قائمة الفريق مكتملة".