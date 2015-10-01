من المران - تدريبات خاصة لرباعي الزمالك لمواجهة النجم الساحلي

خصص البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك الرباعي باسم مرسي ومحمود عبد المنعم كهربا وأحمد حمودي ومصطفى فتحي بتدريبات خاصة استعدادا لمواجهة النجم الساحلي.

الزمالك يستعد لمواجهة النجم الساحلي مساء السبت في إطار إياب نصف نهائي الكونفدرالية لتعويض الخسارة القاسية في الذهاب 5-1.

وخاض رباعي الزمالك تحت قيادة فيريرا فقرة خاصة خلال مران الفريق لتدرب على التسديد القوي من خارج منطقة الجزاء.

وقام فيريرا بتوجيه الرباعي خلال تدريبات التسديد لتصحيح أخطائهم وإجادة التصويب وهز الشباك.

وسيتعمد الزمالك على التسديد من الخارج نظرا للكثافة الدفاعية المنتظرة من لاعبي النجم الساحلي.

ويحتاج الزمالك للفوز بفارق أربع أهدفا مقابل لاشيء لتعويض خسارة الذهاب والتأهل إلى نهائي المسابقة.