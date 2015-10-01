أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - سامي عايد : لماذا يفضل المستهلك الفراخ البلدي عن الفراخ البيضاء -
السفيرة عزيزة - سامي عايد " عضو رابطة منتجي الدواجن " ... سلالة الساسو بديل الفراخ البلدي -
بالصور.. قبيلة بدائية معزولة في المحيط الهندي تقتل من يزورها -
بالصور- الأقباط يستعدون لـ"أحد السعف" بشراء النخيل والورود -
السفيرة عزيزة - باكينام سيف الدين " خبيرة التغذية " ... التغذية الصحية للأم الحامل -
السفيرة عزيزة - الفقرة الإسبوعية مع نهى النحاس " أخصائية نفسية ومدرس علم النفس بالجامعة الأمريكية " -
السفيرة عزيزة - أغذية يجب أن تتناولها الأم بعد الولادة -
كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
التوزيع الحالي للقوات الروسية والأمريكية في سوريا.. رسم بياني -
أبو الغيط: الجامعة العربية تساند الشعب السوري المغلوب على أمره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

' يونايتد حاول دفع أي مبلغ من أجل ضم مولر '

Google+ Print
' يونايتد حاول دفع أي مبلغ من أجل ضم مولر ' ' يونايتد حاول دفع أي مبلغ من أجل ضم مولر '

أكد جيوفاني برانكيني وكيل أعمال اللاعبين الإيطالي أن مانشستر يونايتد كان على استعداد لدفع أي مقابل مادي لبايرن ميونيخ من أجل ضم توماس مولر.

وارتبط يونايتد بضم مولر بشدة خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة ولكن الفريق البافاري أكد عدم نيته التفريط في لاعبه خاصة بعد رحيل باستيان شفاينشتايجر إلى مانشستر.

وتحدث وكيل أعمال اللاعبين لموقع كالتشيو ميركاتو قائلا:"مانشستر يونايتد حاول ضم توماس مولر بأي ثمن".

وأضاف"قضيت العديد من الأيام أحاول إقناع مسؤوليه بأن بايرن ميونيخ لن يقوم ببيع مولر أبدا".

وأكمل"في النهاية اقتنع يونايتد وبدلوا رأيهم حول المواصلة في مطاردة مولر".

في الوقت ذاته أكد رئيس اتحاد وكلاء أعمال اللاعبين في إيطاليا بأن عوائد بث الدوري الإنجليزي ساعدت فرق الوسط على الإنفاق بقوة أكثر من أندية القمة في إيطاليا ما يهدد مستقبل فرق الأخيرة.

وأوضح"الآن الوضع أصبح معقدا للغاية، فالأندية الإيطالية قد لا تستطيع شراء اللاعبين الكبار مثل نيمار، ولكن لاعبين الفئة الثانية والثالثة أيضا".

وأتم"في تلك اللحظة سندرلاند أو أستون فيلا يستطيعان الإنفاق مثل يوفنتوس وميلان في سوق الانتقالات بسبب ارتفاع عوائد بث الدوري الإنجليزي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع