' يونايتد حاول دفع أي مبلغ من أجل ضم مولر '

أكد جيوفاني برانكيني وكيل أعمال اللاعبين الإيطالي أن مانشستر يونايتد كان على استعداد لدفع أي مقابل مادي لبايرن ميونيخ من أجل ضم توماس مولر.

وارتبط يونايتد بضم مولر بشدة خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة ولكن الفريق البافاري أكد عدم نيته التفريط في لاعبه خاصة بعد رحيل باستيان شفاينشتايجر إلى مانشستر.

وتحدث وكيل أعمال اللاعبين لموقع كالتشيو ميركاتو قائلا:"مانشستر يونايتد حاول ضم توماس مولر بأي ثمن".

وأضاف"قضيت العديد من الأيام أحاول إقناع مسؤوليه بأن بايرن ميونيخ لن يقوم ببيع مولر أبدا".

وأكمل"في النهاية اقتنع يونايتد وبدلوا رأيهم حول المواصلة في مطاردة مولر".

في الوقت ذاته أكد رئيس اتحاد وكلاء أعمال اللاعبين في إيطاليا بأن عوائد بث الدوري الإنجليزي ساعدت فرق الوسط على الإنفاق بقوة أكثر من أندية القمة في إيطاليا ما يهدد مستقبل فرق الأخيرة.

وأوضح"الآن الوضع أصبح معقدا للغاية، فالأندية الإيطالية قد لا تستطيع شراء اللاعبين الكبار مثل نيمار، ولكن لاعبين الفئة الثانية والثالثة أيضا".

وأتم"في تلك اللحظة سندرلاند أو أستون فيلا يستطيعان الإنفاق مثل يوفنتوس وميلان في سوق الانتقالات بسبب ارتفاع عوائد بث الدوري الإنجليزي".