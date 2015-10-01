وزير الأوقاف: كل ما نشر عن أسباب حادث تدافع الحجاج في «مني» غير صحيح

قال الدكتورمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن كل ما نشر عن حادث تدافع الحجاج في “مني” خلال أداء مناسك الحج، بالممكلة العربية السعودية، غير صحيح، لإنه غيرمدعم بأي أدلة أو وثائق، وعلينا انتظار نتائج التحقيقات التي تجريها المملكة العربةيالسعودية، مشيراً الى ثقته الكاملة فى شفافية التحقيقات واعلانها للرأي العام العالمي بكل شفافية.

> وقال وزير الأوقاف خلال مداخلةهاتفية لقرنامج الحياة اليوم، المذاع على شبكة تليفزيون الحياة، مع الاعلامية لبنى عسل، أنني حرصت على التواجد بين صفوف الحجاج المصريين فى اداء مناسك الحج، وحرصت أيضا على التواجد بين المصابين فى حادث تدافع “مني” .

> وقال الوزير أننا اجتمعنا في القنصلية اليوم، لمتابعة أحوال المصابين، والمفقودين فى حادث التدافع ، مشيراً إلي أن عدد حالات الوفاة حتى الآن 91 حالة من المصريين .

> وقال مختار جمعة: أثق في تحليل عينات dna لأنها تتم بدقة شديدة، والسلطات الصجية السعودية تقدم كافة التسهيلات لاتمام ذلك .

> وأضاف وزير الأوقاف: نقوم بإعداد تقرير تفصيلي عن الحادث، سيتم تقديمه الى المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء يوم السبت القادم .