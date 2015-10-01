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بالفيديو..رئيس جامعة القاهرة :لا تراجع عن قرار منع المننتقبات من تدريس

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بالفيديو..رئيس جامعة القاهرة :لا تراجع عن قرار منع المننتقبات من تدريس بالفيديو..رئيس جامعة القاهرة :لا تراجع عن قرار منع المننتقبات من تدريس

الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة

أكد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أنه لن يتراجع عن قرار منع المنتقبات من التدريس، لأنه تم اتخاذه وفقا لدراسات وتقارير أعدها فريق من المتخصصين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مانشيت” على قناة “أون تي في” أن قرار منع المنتقبات من التدريس لا يخالف مواد الدستور، لأنه لايمنع ارتداءه بشكل مطلق ولكن ينظمه، أي أن هناك بعض المواد التي تحتاج إلى تواصل بين الأستاذ والطلاب وهو ما لا يتوافق مع طبيعة النقاب.

وأكد أنه لم يصل إلى مكتبه أي رفض أو معارضة لتنفيذ القرار حتى الآن، بل هناك 6 من السيدات نفذن القرار دون أي حرج.

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