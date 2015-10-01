روبرتو كارلوس ولوسيو ينضمان للدوري الهندي

(إفي): انضم البرازيليان روبرتو كارلوس ولوسيو بالإضافة إلى النجم الإسباني كارلوس مارشينا إلى زمرة نجوم العالم في كرة القدم الذين انضموا للدوري الهندي للمحترفين، في موسمه الثاني، لسد الفراغ الذي خلفه رحيل بعض نجوم الساحرة المستديرة الكبار كالإيطالي أليساندرو ديل بييرو.

وأصبح الدوري الهندي مصدر جذب للإستثمارات الأجنبية، التي طالما اجتذبتها أضواء اللعبة الشعبية الأولى في البلد الآسيوي وهي الكريكيت، التي استقدمت لاعبين كبار مثل الإيطالي ماركو ماتيراتزي والبرازيلي إيلانو والفرنسي نيكولا أنيلكا.

وحط العديد من نجوم الكرة العالمية الرحال داخل أراضي العملاق الآسيوي ليكونوا جزءا من مجموعة اللاعبين المخضرمين الذين تذخر بهم صفوف الأندية الثمانية المشاركة في دوري المحترفين لكرة القدم.

وعاد أيقونة كرة القدم البرازيلية السابق روبرتو كارلوس (42 عاما) ليستعيد أمجاده الكروية عبر بوابة فريق ديلهي ديناموز بالإضافة إلى كونه مديرا فنيا للفريق إلى جانب نجم ليفربول السابق، النرويجي جون أرني ريسه ونجم تشيلسي السابق الفرنسي فلوران مالودا.

واستقر المطاف بمدافع منتخب "السيليساو" السابق وبطل العالم، لوسيو، داخل نادي جوا، بينما انضم البرتغالي سيماو سابروسا لصفوف نادي نورث إيست يونايتد.

وتحضر الكرة الإسبانية بقوة من خلال تواجد نجمي إلتشي وخيتافي السابقين خابي لارا وخايمي جافيلان على الترتيب، في صفوف فريق أتلتيكو كولكاتا والحارس توني دوبلاس المنضم لفريق ديلهي ديناموز والمدافع الدولي السابق طارلوس مارشينا لتدعيم صفوف كيرالا بلاسترز.

وتبرز بعض الأسماء الأخرى التي طالما لمعت في سماء الكرة الأوروبية كالنيجيري كالو أوتشي والأرجنتيني دييجو كولوتو والإيفواري ديدييه زوكورا.

وتترأس كبرى الشركات داخل الأراضي الهندية عملية ضخ الاستثمارات ورعاية دوري المحترفين مثل شركة هيرو هوندا للدراجات البخارية وماروتي سوزوكي للسيارات وشركة فليب كارت للتجارة الإلكترونية.

في الوقت الذي يرعى فيه عملاقي الملابس الرياضية الألمانيان، بوما وأديداس، الفرق الثمانية المشاركة في دوري المحترفين لترتدي قمصانهما خلال الموسم الجديد.

ومن المقرر أن ينطلق الدوي الهندي للمحترفين في موسمه الثاني بعد غد السبت الموافق 3 أكتوبر الجاري بمشاركة ثمانية فرق وهي: تشينايين وأتلتيكو كولكاتا وديلهي ديناموز وجوا وبوني سيتي وكيرالا بلاسترز ومومباي سيتي ونورث إيست يونايتد.