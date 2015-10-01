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صورة متهم نصب على المواطنين بـ 13 مليون جنيه وسلم نفسه بعد عودته من الحج

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صورة متهم نصب على المواطنين بـ 13 مليون جنيه وسلم نفسه بعد عودته من الحج صورة متهم نصب على المواطنين بـ 13 مليون جنيه وسلم نفسه بعد عودته من الحج
حصل "اليوم السابع" على صورة صاحب شركة سلم نفسه إلى مباحث الأموال العامة بالفيوم واعترف بالنصب على المواطنين في مبلغ 13 مليون جنيه جمعها من مواطنى 4 محافظات وهى الفيوم ودمياط وبنى سويف والجيزة بحجة توظيفهم فى شركة لمواد البناء وحديد التسليح.

وقرر صاحب الشركة الهروب بالمبلغ الذى جمعه من المواطنين إلا أنه بعدما سافر هذا العام لتأدية فريضة الحج شعر بالذنب وقرر التوبة وسلم نفسه إلى مباحث الأموال العامة واعترف بارتكابه واقعة النصب.

كانت مديرية أمن الفيوم قد شهدت واقعة غريبة حيث قام مدير شركه لتجارة مواد البناء والمواد الكهربائية عقب عودته من الحج هذا العام بتسليم نفسه لمباحث الأموال العامة واعترف بالنصب على المواطنين فى محافظتى الفيوم ودمياط بالاستيلاء منهم على مبلغ مالى وقدره 13 مليونًا و350 ألف جنيه بغرض توظيفها وقام بتسليم نفسه وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7288 لسنة 2015م إدارة مركز شرطة سنورس، وجارٍ العرض على النيابة.

وكان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارًا يفيد بحضور المواطن محمد ر ع 32 سنة إلى مقر مباحث الأموال العامة وقام بتسليم نفسه وأكد أنه صاحب شركة لتجارة مواد البناء والمواد الكهربائية ومقيم بإحدى قرى مركز سنورس واعترف بجمعه مبالغ مالية من عدد من المواطنين من محل إقامته بمركز سنورس وعدد من المواطنين بمحافظة دمياط.

وبلغ عدد المواطنين اللذين تعرضوا للنصب 22 مواطنًا وبلغ إجمالى المبلغ الذي قام بجمعه منهم 13 مليونًا و350 ألف جنيه دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك.

وأكد صاحب الشركة أنه جمعها منهم بعد إقناعهم باستثمارها في التجارة في مواد البناء وحديد التسليح بربح شهرى 40% إلا أنه تعثر وبعد ذهابه للحج هذا العام قرر تسليم نفسه وإثبات الحالة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق في الواقعة.

الحج يوقظ الضمير الغائب.. تاجر يسلم نفسه للأمن بعد عودته من أداء الفريضة ويعترف بالنصب على مواطنين فى 13 مليون جنيه.. بدء التحقيق مع صاحب الشركة التائب.. ومصدر أمنى: جمع الأموال من مواطنين بـ4 محافظات

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