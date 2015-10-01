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"الصحة" تؤكد خلو مصر من فيروس كورونا وتعلن مناظرة 43 ألف حاج

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"الصحة" تؤكد خلو مصر من فيروس كورونا وتعلن مناظرة 43 ألف حاج "الصحة" تؤكد خلو مصر من فيروس كورونا وتعلن مناظرة 43 ألف حاج
أكدت وزارة الصحة والسكان فى بيان لها اليوم، خلو حتى الآن من أى حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة، فى بيان لها اليوم، مناظرة 43 ألفًا و636 من الحجاج العائدين من المملكة العربية من خلال منافذ الحجر الصحى، حيث تم الاشتباه فى عدد 6 حالات منهم لفيروس الكورونا "5 بمطار القاهرة وحالة بمطار برج العرب، وعلى الفور تم تحويلهم لمستشفيات الحميات، لتوقيع الكشف الطبى عليهم وعمل الفحوص اللازمة، وقد ظهرت اليوم نتيجة 3 عينات لثلاثة منهم وأظهرت سلبيتها لفيروس الكورونا وأصابتهم بفيروس الأنفلونزا الموسمية، والـ3 حالات الأخرى حالتهم مستقرة وسوف تظهر نتائجهم خلال 48 ساعة.

وأضافت الوزارة، أن الفرق الوقائية بالحجر الصحى تقوم أيضًا بتوزيع مطويات توعية على جميع الحجاج العائدين بها شرح مبسط عن أعراض فيروس الكورونا لزيادة وعى الحجاج العائدين وتعريفهم أنه فى حالة ظهور أى أعراض، عليهم التوجه إلى أقرب مستشفى حميات.

كما تقوم أيضًا تلك الفرق باستلام كروت من كل حاج يقوم بملئها موضحًا بها رقم التليفون ومحل الإقامة الخاص به، وتقوم فرق القطاع الوقائى بمديريات الشئون الصحية بمتابعة الحجاج العائدين خلال أسبوعين من تاريخ عودتهم.
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مصر 365

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