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مصر تستضيف بطولة كرة القدم الدولية «للمكفوفين» لأول مرة بالشرق الأوسط

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مصر تستضيف بطولة كرة القدم الدولية «للمكفوفين» لأول مرة بالشرق الأوسط مصر تستضيف بطولة كرة القدم الدولية «للمكفوفين» لأول مرة بالشرق الأوسط

وزير الشباب والرياضة – خالد عبد العزيز

يفتتح وزير الشباب والرياضة، المهندس خالد عبدالعزيز، غدًا الجمعة، البطولة الدولية لكرة القدم للمكفوفين بملعب رقم 2 بمركز «شباب الجزيرة».

ويحضر الافتتاح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم للمكفوفين وسفراء الدول المشاركة وعدد من نجوم الكرة المصرية، بحسب وكالة أنباء «الشرق الأوسط».

ويشارك في البطولة منتخبات وفرنسا وألمانيا وتستمر المنافسات حتى اليوم الثالث من أكتوبر الجاري ، وأكد “عبد العزيز” أن هذه البطولة هى أول بطولة تنظم في منطقة «الشرق الأوسط» التي تستضيفها مصر بمركز شباب الجزيرة تأكيدًا على الريادة المصرية فى رعاية مختلف الفئات رياضيًا ومنهم ذوى الاحتياجات الخاصة من المكفوفين.

يذكر أنه جرى اختيار يوم الجمعة لافتتاح البطولة لتواجد أكبر عدد من أعضاء مركز شباب الجزيرة في هذا اليوم من أجل تشجيع «منتخب مصر» والتعرف عن قرب علي هذه اللعبة وتؤدي المنتخبات الثلاثة التدريبات على ملعب مركز شباب الجزيرة في إطار الاستعداد للبطولة.

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