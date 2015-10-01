«قضايا الدولة» نختص بالطعن على أحكام منازعات انتخابات البرلمان

أكدت هيئة قضايا الدولة أنها صاحبة الاختصاص الأصيل في اتخاذ القرار سواء بالطعن أو عدم الطعن, على الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة, في المنازعات المتعلقة بالانتخابات البرلمانية.

وقال المستشار محمد عبد اللطيف الأمين العام لهيئة قضايا الدولة في بيان له اليوم إنه بموجب نص المادة 196 من الدستور, فإن هيئة قضايا الدولة هي هيئة قضائية مستقلة, ومن ثم فإنها صاحبة الاختصاص الأصيل في اتخاذ قرارات بعدم الطعن في الأحكام التي تتفق وصحيح القانون, أو في المقابل باستعمال حقها في الطعن على الأحكام التي تخالف صحيح القانون, وذلك إعلاء لكلمة القانون وتحقيقا للمصلحة العامة دون النظر إلى الأشخاص المحكوم لصالحهم.

من جانبه, أوضح المستشار سامح سيد المتحدث الرسمي لهيئة قضايا الدولة, أن الهيئة ارتأت إصدار هذا البيان التوضيحي, في ضوء ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الأحكام الصادرة من القضاء الإداري في المنازعات المتعلقة بالانتخابات البرلمانية والطعن فيها من عدمه.. داعيا كل من يدلي برأيه في مثل هذه المسألة التي تتعلق باختصاصات الهيئة, أن يضع نصب عينيه تلك المسلمات الدستورية والقانونية.