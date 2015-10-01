«الصيادلة» بدء الدراسة بماجستير إدارة الأعمال أول نوفمبر

أعلنت لجنة التعليم الصيدلي المستمر بالنقابة العامة للصيادلة أن الدراسة بماجستير إدارة الأعمال (MBA) ستبدأ أول نوفمبر، يأتي ذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين النقابة العامة للصيادلة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ببورسعيد.

وأوضحت اللجنة أن مدة الدراسة بالماجستير عامين ، سيتم تقسيمها على 4 فصول دراسية ، الفصل الدراسي 6 أشهر ، بمعدل محاضرة واحدة أسبوعيا او محاضرتين كل اسبوعين بالتنسيق مع الدارسين.

> ومن المقرر أن تعقد المحاضرات بمقر النقابة العامة للصيادلة بالأزبكية ومن خلال فرعياتها في حالة ان لا تقل كل مجموعة عن 25 دارس، والحجز سيكون بمقر النقابة العامة بجاردن سيتى.