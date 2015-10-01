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آسر ياسين يحتفل بمرور 11 عامًا على عمله بالسينما

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آسر ياسين يحتفل بمرور 11 عامًا على عمله بالسينما آسر ياسين يحتفل بمرور 11 عامًا على عمله بالسينما

بطولات آسر ياسين السينمائية

احتفل الفنان الشاب آسر ياسين، بمرور 11 عامًا على عمله بمجال السينما بصفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ونشر صورة بها الأفلام التي شارك في بطولتها ومنها “رسائل البحر، فرش وغطا، أسوار القمر، الوعد، احنا اتقابلنا قبل كده، بيبو وبشير، على جنب ياسطى، الجزيرة، و زي النهاردة” .

آسر ياسين من مواليد 25 فبراير 1981، تخرج من الجامعة الأمريكية بالقاهرة كلية هندسة قسم الميكانيكا، أول بطولة له كانت مع الفنانة سهير البابلي من خلال مسلسل قلب حبيبة عام 2006 مع المخرج خيري بشارة وفي نفس العام ظهر مع المخرج شريف عرفة في فيلم حليم من خلال أداءه دور العازف الشهيد في فرقة عبد الحليم حافظ مع زميله محمد شاهين، كما شارك في عدد من حلقات مسلسل لحظات حرجة وعرض له في رمضان الماضي مسلسل ألف ليلة وليلة.

 

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