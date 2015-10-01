ضبط مرتكب واقعة مقتل سيدة مسنة ونجلها المهندس داخل مسكنهم بالزمالك

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة فى كشف غموض وتحديد وضبط مرتكب واقعة مقتل سيدة مسنة ونجلها المهندس داخل مسكنهم بالزمالك .

كان قسم شرطة قصر النيل قد تلقى بلاغا من حارس أحد العقارات بشارع أبو الفدا بالزمالكبأنه لدى طرقه على باب شقة المواطنة إقبال . م . ح – سن 78 – مهندسة زراعية بالمعاش – ومقيمة بالطابق الأرضى بالعقار محل البلاغ – لتهنئتها بعيد الأضحى المبارك لم تتجاوب ، ولعلمه بأنها ينتابها حالات إغماء فتوجه لشرفة المطبخ المطلة على منور العقار فإكتشف مقتلها وكذا مقتل نجلها تامر . ت . س – سن 48 – مهندس حر – ومقيم بذات العنوان ،حيث عثرت الأجهزة الأمنية على جثتي السيدة ونجلها مصابتين بجروح قطعية غائر بالرقبة.

تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (المدعو/عبدالله محى الدين عبد الحفيظ أبوالحمد – سن 27 – عاطل – ومقيم بدائرة قسم شرطة المرج – سبق إتهامه فى قضية شروع فى سرقة مسكن.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه وتبين إصابته بجرح قطعى باليد اليمنى ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بدافع السرقة ، وقرر بأنه أثناء سيره بالمنطقة محل الحادث تنامى إلى سمعه حديث المجنى عليه مع أحد اصدقائه مفاده طلب إيقاظه لأداء صلاة العيد نظراً لوجوده بالمسكن بمفرده ، فإختمرت فى ذهنه سرقته ، وتنفيذاً لذلك تسلل لمسكن المجنى عليهما عن طريق تسلق شرفة المسكن ، وفور دخوله فوجئ بالمجنى عليه مستيقظاً ممسكاً بيده سكين وحال مشاهدته قام المجنى عليه بالصياح مستغيثاً وتعدى عليه محدثاً إصابته بيده إلا أنه تمكن من إستخلاص السكين منه وإحداث إصابته بجرح قطعى بالرقبة وقام بضربه على رأسه بآلة حادة “والتى أدت لوفاته” ، وأثناء ذلك إستيقظت المجنى عليها الأولى فقام بضربها على رأسها وتعدى عليها بالسكين محدثاً إصابتها بجرح ذبحى بالرقبة ، وإستولى على ( مبلغ مالى وهاتف محمول ) ، وفر هارباً من شرفة غرفة نوم المجنى عليه ، وإستوقف سيارة أجرة وتوجه إلى المستشفى للعلاج .

تم بإرشاد المتهم ضبط الهاتف المحمول والملابس التى كان يرتديها وقت إرتكاب الواقعة وبها آثار الدماء ، وأقر بإنفاقه المبلغ المالى متحصلات الحادث على متطلباته الشخصية.

بالاستعلام من المستشفى أمكن التوصل إلى صورته حال دخوله المستشفى بكاميرا المراقبة وكذا مثبت بالدفتر إيصال مقابل نقدى لإجراء عملية جراحية بيده .

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.