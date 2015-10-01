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ضبط 87 قطعة سلاح نارى و272 قضية مخدرات

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ضبط 87 قطعة سلاح نارى و272 قضية مخدرات ضبط 87 قطعة سلاح نارى و272 قضية مخدرات

أرشيفية

وجه قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية حملات أمنية لملاحقة الخارجين عن القانون، على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى.

وتمكنت الحملات الأمنية من ضبط 87 قطعة سلاح نارى، و210 قطع سلاح أبيض، وضبط 272 قضية مخدرات، و3 متهمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، و62 هاربا من أحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا، وتنفيذ 25708 أحكام قضائية متنوعة، وإعادة 6 سيارات مُبلغ بسرقتها، وضبط 654 دراجة بخارية مخالفة.

وتاتي هذه الحملات فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 

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