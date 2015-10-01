رئيس جامعة بنى سويف: الحرية مكفولة للطلاب دون عنف ولا مكان للأحزاب

أكد الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف اليوم الخميس، أن الجامعة ليست مكانا للأحزاب السياسية وأن الحرية مكفولة للطلاب فى إطار مطالب جامعية بحتة وبدون عمل عنف أو تخريب للمنشآت.

وتابع لطفى فى تصريحات صحفية " لا مطلب فئوي أو سياسي أو حزبي فهذا مرفوض رفضًا باتًا ويجب احترام القوانين واللوائح والأعراف الجامعية، لضمان سير العملية التعليمية والبحثية بانتظام دون أي عوائق وتحقيقًا للمصلحة التعليمية العليا للجامعة".

وأضاف لطفى أن جامعة بنى سويف صنفت رقم 2700 على مستوى جامعات العالم الذى يقدر عددهم ما يزيد عن 30 ألف جامعة، ووضعنا استراتيجة هدفها أن تصبح الجامعة على الاقل من الألف الأولى على مستوى العالم، وهذا انجاز لجامعة عمرها فقط 10 سنوات بعد استقلالها عن جامعة القاهرة.