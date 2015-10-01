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"الأحرار الدستوريين" يطالب الحكومة بمواجهة غلاء الأسعار وضبط الأسواق

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"الأحرار الدستوريين" يطالب الحكومة بمواجهة غلاء الأسعار وضبط الأسواق "الأحرار الدستوريين" يطالب الحكومة بمواجهة غلاء الأسعار وضبط الأسواق
طالب مجدي عفيفي رئيس حزب الأحرار الدستوريين بالاسكندرية ، الجديدة بأن تضع في أولوياتها مع بدء عملها مواجهة غلاء الأسعار وضبط الأسواق وتشديد الرقابة على الواردات، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعيشها المواطن البسيط .

وأضاف في تصريحات صحفية أن الحكومة الجديدة يجب أن تكون على نفس الوتيرة من النشاط والإنجاز الذي ينتهجه الرئيس عبد الفتاح ، خاصة خلال المرحلة الراهنة التي انطلق فيها قطار العمل في عدة اتجاهات بالتوازي، لإعادة بناء الدولة الحديثة وبالتزامن مع إجراء الانتخابات البرلمانية .

ووصف "عفيفي" قرار رئيس الوزراء اليوم بتعيين نائب لكل وزير في الوزارات المدمجة بـ"الإيجابي"، وذلك ليكون هناك سرعة في الإنجاز دون الانتقاص من الكفاءة في الأداء، وأشاد بالمبادرات التي تطلقها الحكومة لتمكين الشباب مثل مبادرة "مستقبلنا بإيدينا" التي أطلقتها وزارات التضامن والشباب والتنمية المحلية، وذلك بالتزامن مع برنامج الرئيس لتأهيل الشباب .

وأكد رئيس حزب الأحرار الدستوريين على دور الشباب في المرحلة القادمة، داعيا الشباب إلى اقتناص هذه الفرص لتنمية قدراتهم وحتى يكون هناك أجيال جديدة قادرة على القيادة والعمل العام لخدمة وطنها ومساندة مؤسسات الدولة، خاصة في ظل اهتمام الرئيس والحكومة بخلق كوادر شبابية قادرة على النهوض بالمجتمع .

وأشار إلى اهتمام حزب الأحرار الدستوريين بالشباب، وتنظيم العديد من الدورات التثقيفية والرياضية والمسابقات، وذلك لتشجيع الشباب من مختلف الفئات العمرية، وتحفيزهم على كل ماهو إيجابي إيمانا من الحزب بأهمية دور الشباب الذي يعد الثروة الحقيقية للوطن.

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مصر 365

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