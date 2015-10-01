‏تعطل منظومة الخبز بالقليوبية لإضراب عمال الشركة المسئولة عن العمل

شهدت منظومة الخبز بالقليوبية حالة توقف تام بسبب قيام موظفي المنظومة بالشركة المسئولة عن المنظومة بغلق الماكينات وتعطيل نظام الصرف بالمخابز، إثر قيام أحد أصحاب المخابز بتحرير محضر ضد موظفي الشركة مدعيا قيامهم بالتعدي عليه بالضرب، حيث دخل العاملون في الشركة في إضراب وعطلوا النظام.

في المقابل توقفت المخابز عن صرف الخبز وتجمهر عدد من اصحابها أمام مديرية التموين احتجاجا على ما حدث.

وشكلت مديرية التموين برئاسة جمال السيد وكيل وزارة التموين لجنة طوارئ، وتم التعامل مع الموقف وإستدعاء خبراء من وزارة التموين لحل الازمة بعد تهديد أصحاب المخابز بوقف إنتاج الخبز غدا الجمعة وتم إصلاح العطل ومخاطبة وزارة التنمية المحلية بنقل الموظفين المتسببين في الواقعة.

وأكد وكيل وزارة التموين انه جاري إعادة العمل بالمنظومة بكامل طاقاتها صباح غدا واتخاذ الإجراءات اللازمة لوصول الخبز لمستحقيه دون توقف.