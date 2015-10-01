محافظ بنى سويف يصرف مساعدة مالية لأسرة طفل حادثة الفشن

قرر المستشار محمد سليم محافظ بني سويف تقديم مساعدة مالية لأسرة الطفل سالم محمود طه الفيومي مركز الفشن، والذي أصيب في حادث انقلاب سيارة بطلاب مدرسة الفشن التجريبية جنوب المحافظة، حيث تم تحويل الطالب إلى مستشفى الـتأمين الصحي مصابا بكسر في الذراع الأيسر ونزيف داخلي.

وطالب المحافظ من الدكتور محمد يسري مدير المستشفي تقديم الرعاية الطبية الكاملة للطالب، وكلف المحافظ السكرتير العام المساعد اللواء احمد الديب بمتابعة حالة الطفل بالمستشفى للإطمئنان على حالته الصحية.

ومن جانبه أكد الدتور جمال الجوهري وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن حالة الطفل مستقرة لافتا إلى اتخاذ كافة الاجراءات والفحوصات الطبية اللازمة عن طريق اطباء وتمريض المستشفى.