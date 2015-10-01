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ريال مدريد يتلقى دفعة معنوية قبل الدربي

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ريال مدريد يتلقى دفعة معنوية قبل الدربي ريال مدريد يتلقى دفعة معنوية قبل الدربي

تلقى يال مدريد دفعة معنوية كبيرة باستعادة خدمات لاعب الفريق جيمس رودريجيز وشفائه من الإصابة التي مني بها خلال مشاركته مع منتخب بلاده كولومبيا.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية في تقرير لها يوم الخميس أن رودريجيز شفي تماما من الإصابة التي مني بها وأصبح جاهزا للمشاركة في الدربي المقبل أمام أتليتكو مدريد.

ويحل ريال مدريد يوم الأحد المقبل ضيفا على الأتليتي في ملعب فيسنتي كالديرون لحساب الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وأوضح التقرير بأن رافائيل بينيتث المدير الفني للفريق حتى الآن لم يحدد إذا ما كان رودريجيز سوف يشارك في الدربي منذ البداية أم حسب سير نتيجة المباراة.

وأضافت الصحيفة بأن مشاركة رودريجيز منذ البداية سوف تتحدد بناء على قدرة جاريث بيل على خوض المباراة نظرا لأنه حتى الآن لم يعرف إذا ما كان اللاعب الويلزي يستطيع المشاركة أم لا على الرغم من شفائه من الإصابة التي مني بها.

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