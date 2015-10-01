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مصر للطيران تسير 22 رحلة جوية غدًا لنقل 5300 حاج

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مصر للطيران تسير 22 رحلة جوية غدًا لنقل 5300 حاج مصر للطيران تسير 22 رحلة جوية غدًا لنقل 5300 حاج

طائرة تابعة لمصر للطيران

صرح رئيس مجلس إدارة شركة « للطيران»، للخطوط الجوية الطيار هشام النحاس، أن الشركة تواصل تكثيف رحلاتها الجوية لعودة ضيوف الرحمن من مطاري جدة والمدينة المنورة إلى مطار القاهرة الدولي وبقية المطارات المصرية الأخرى.

وأوردت وكالة أنباء «الشرق الأوسط»، قرار  الشركة تسير 22 رحلًة جويًة غدًا لنقل خمسة آلاف و300 حاجًا من قرعة أسر الشهداء ومحافظات القاهرة والجيزة والغربية وتضامن محافظات الدقهلية والقليوبية، بالإضافة إلى حجاج ترانزيت المتهجين إلى كوبنهاجن وأمستردام و باريس وبروكسل والجزائر وأبوجا وبانجكوك وتورنتو فضلًا عن حج السياحة والأفراد وبعثات وزارة التضامن.

وأضاف أنه بنهاية رحلات اليوم الخميس، تكون الشركة قد تمكنت من نقل أكثر من 26 ألف حاج على متن 110 رحلٍة جويٍة إلى مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي وبقية المطارات المصرية الأخرى.

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