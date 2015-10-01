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غدًا.. صالون «ناجح إبراهيم» يناقش تجسيد الأنبياء في الدراما

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غدًا.. صالون «ناجح إبراهيم» يناقش تجسيد الأنبياء في الدراما غدًا.. صالون «ناجح إبراهيم» يناقش تجسيد الأنبياء في الدراما

تعقد مؤسسة “نور للثقافة والفنون” اللقاء الثاني لصالون الدكتور ناجح إبراهيم الجهادي المنشق “خطاب متجدد لعالم متغير” والذي يديره الإعلامي محمد حميدة، مساء الجمعة المقبلة.

يناقش الصالون مسألة تجسيد الأنبياء في الأعمال الدرامية بين التأييد والرفض والرؤية الدينية والدرامية، وذلك من خلال استضافة الفنان القدير حمدي أحمد والناقد السينمائي سامح فتحي وعدد من رجال الأزهر.

وقال الإعلامي محمد حميدة، انه سيتم مناقشة الأمر على عدة لقاءات خاصة لما له من أهمية كبيرة في تلك المرحلة بعد تجسيد عدد من الأنبياء في الأعمال الدرامية كان أخرها فيلم “محمد”.

وأشار حميدة أن الهدف هو بحث الأمر من الناحية الدينية والناحية الفنية والتعرف على مدى جواز التجسيد، وما إن كان يتعارض مع ثوابت دينية أم هي مجرد اجتهادات، وكذلك الأهداف التي يسعى لها بعض المنتجين للأفلام.

تجدر الإشارة إلى أن الصالون يقام في السابعة مساء الجمعة 2 أكتوبر بدار الأدباء 104 ش القصر العيني أمام مجلس الشعب .

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