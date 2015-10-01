انطلاق عرض أوبرا الباليه العالمي«أيام و ليالي الشجرة القلب» لفتيات«النور والأمل»

أعلنت شركة موبينيل التابعة لمجموعة أورنچ دعمها لفتيات النور و الأمل في أول عرض لأوبرا باليه “أيام و ليالي الشجرة القلب” العالمي الذي ينطلق من مصر هوليود الشرق بدارالأوبرا يوم 30 سبتمبر، و المقرر استكمال جولتهن في عدد من الدول الاوربية مثل فرنسا في شهر نوفمبر القادم، وذلك بدعم من مؤسسة اورنچ الخيرية بالاضافة الى عدد من الدول العربية مثل الامارات المتحدة.

وياتي لاهتمام بجمعية النور والأمل الخيرية التي تأسست عام 1954 بهدف تقديم تعليم وتدريب مهني للشابات الكفيفات لأنها المركز الأول من نوعه في الشرق الأوسط للتعليم والتأهيل المهني للفتيات الكفيفات ودمجهم في المجتمع. وقد تأسس المعهد الموسيقي داخل الجمعية في 1961 وهو يجمع حالياً أكثر من 70 طالبة، وطوال هذه السنوات قامت الأوركسترا بجولات حول العالم من بينها الأردن، الكويت، اليابان، أوروبا الشرقية، ألمانيا وغير ذلك.

> وبهذه المناسبة صرح المهندس أشرف حليم نائب رئيس الشركة للقطاع التجاري للشركة قائلاً : ” استمرارا لمبادرة موبينيل في تأهيل وتوظيف 100 الف مصري َ، قررنا دعم أوركسترا النور و الأمل لتميز هؤلاء الفتيات واصرارهن على تحدي اعاقتهن ولتشجيعهن على نشر فنهن في مختلف دول العالم رافعين اسم مصر”. و أضاف قائلاً “نحن نفتخر بالمشاركة في دعم هذا العمل الفني الفريد الذي أقيم في مصر والذي سيكون انطلاقة جديدة لأوركسترا النور و الامل يبهرن به العالم بمدى كفاءتهن و اتقانهن لعزف اشكال مختلفة للموسيقى. وستكون فرنسا احدى الدول المستضيفة لهذا العرض برعاية مجموعة أورنچ الفرنسية رافعين اسم مصر هناك وفي دول أخرى حول العالم” .

في الوقت الذي ندُر فيه إنتاج عرض أوبرا ناطق باللغة العربية، حيث لا يتجاوز عددها 10 عروض عبر التاريخ ينطلق عرض أوبرا الباليه أيام وليالي الشجرة القلب في عرضه العالمي الأول و بهذه المناسبة قالت شيماء يحيى أحدى الفتيان المشاركات في الاوركسترا ” تعلمت لعب الموسيقى العالمية لموتزارت و بيت هوفن لكن هذه المرة التجربة مختلفة نحن نعزف عملاً مصنوعا خصيصاً لنا يتضمنه أيضاً الغناء و الرقص و التمثيل من قبل فنانين آخرين”.

وقد شاركت شركة مصر للطيران الوطنية التي تعد شريك هام لموبينيل أيضاً في دعم أوركسترا النور و الامل في رحلتها الخارجية عبر خطوطها الجوية و ذلك لإيمانها كشركة وطنية بأهمية دعم هذه الأوركسترا في جولتها حول العالم التي ترفع فيها علم مصر.

يذكر أن موبينيل لها تاريخ طويل في دعم الانشطة المجتمعية المختلفة بالتعاون مع الجمعيات و المؤسسات التي تخدم فئات مختلفة من ذوى الاحتياجات الخاصة لتدريبهم و تأهلهم للاندماج في المجتمع و الحصول على فرص عمل بالإضافة الى دعم المرأة المصرية في شتى المجالات. كما أن مؤسسة اورنچ الخيرية التابعة لمجموعة اورنچ لها دور كبير في دعم الانشطة المختلفة التي تمس المجتمع مثل الثقافة و الفنون فى العديد من الدول.

تدور قصة أوبرا باليه أيام وليالي الشجرة القلب تدور حول نجمين هاربين من عالم منسي هما نور وأمل، يقرران في اللحظة نفسها التخلي عن حياتيهما كنجمين ويتحولان من خلال ثمرة من الشجرة القلب إلى جسدين، ليتذوقا في بضعة أيام وليالٍ المشاعر الأساسية لبداية ونهاية الأشياء، أي مشاعر الحياة.