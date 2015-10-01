الصحة: استقبال 4776 حاج مصري بعيادات السعودية ولا وفيات أو أمراض وبائية

قال الدكتور هشام عطا، رئيس البعثة الطبية المصرية للحج، إنه حتى اليوم الخميس، لا يوجد أية أمراض وبائية بين الحجاج المصريين فى الأراضى المقدسة.

وأوضح عطا أن عدد الحالات التى ترددت على العيادات التابعة للبعثة الطبية بلغت 4776 حالة حتى الآن، منهم 3963 حالة بمكة المكرمة، 559 حالة بالمدينة المنورة، 254 حالة بمدينة جدة.

وأشار رئيس البعثة الطبية المصرية للحج إلى أن عدد الحالات التى تم دخولها إلى المستشفيات السعودية هم 19 حالة، مازال يخضع 10 حالات منها للعلاج بينما خرجت 9 حالات بعد تحسنها، و13 حالة خضعت لجلسات الغسيل كلوى، مؤكدًا أنه لا يوجد أية حالات وفاة بين الحجاج المصريين حتى الآن، وجارِ المتابعة.

أ ش أ