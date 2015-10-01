بالصور..ضبط 3 بنادق و517 طلقة في استهداف خصومة ثأرية بسوهاج

تمكنت مديرية أمن سوهاج، اليوم الخميس، بعد الدفع بحملة مكبرة من ضباط إدارة البحث الجنائي وضباط فرع الأمن العام مدعومين بمجموعات قتالية من قوات الأمن من ضبط 3 بنادق آلية وطبنجة و28 خزنة و517 طلقة في استهداف طرفي خصومة ثأرية بـ”الشهاينة” و”الهمامية” دائرة مركز البلينا عقب اشتباكات عنيفة مع الشرطة.

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح ، مدير أمن سوهاج إخطارا من مركز شرطة البلينا بإطلاق أعيرة نارية بناحية الحلافي بمركز البلينا .

وانتقل إلى المكان مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، ومجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن و4 مدرعات للسيطرة علي الاشتباكات.

وتبين من التحريات التي أشرف عليها العميد خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية تجدد الاشتباكات بين عائلتين الشهاينة والهمامية لارتباطهما بخصومة ثأرية.

وفور وصول قوات الشرطة للمكان بادر الطرفان القوات إطلاق الرصاص مما حدا بالقوات لمبادلتهم إطلاق الرصاص، حتى تمت السيطرة على الموقف وإسكات مصدر النيران.

وبمحاصرة المنطقة تم ضبط 6 أشخاص من الطرفين وبحوزتهم 3 بنادق آلية وطبنجة و28 خزنة و517 طلقة.

كلفت إدارة البحث الجنائي بضبط باقي المتهمين والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.