اللاجئ السوري الذي عرقلته مجرية يضع قدما على سلم التدريب في إسبانيا

(إفي): وقع اللاجئ السوري أسامة عبد المحسن اليوم على عقد مع المدرسة الوطنية لمدربي كرة القدم في خيتافي على أمل أن يصبح مدربا في المستقبل القريب بإسبانيا.

وتصدرت صورة عبد المحسن وطفله عناوين الصحافة العالمية بعد نشر مقطع فيديو تعرض فيه للعرقلة من قبل مراسلة مجرية أثناء محاولته الهروب من الشرطة في منطقة حدودية، ووصل إلى مدريد في 16 من الشهر الماضي، وحصل في غضون 11 يوما على تصريح الإقامة.

ووقع أسامة اليوم على العقد برفقة ابنيه ليبدأ عمله كمسئول عن العلاقات التجارية الدولية مع العالم العربي، وهو المنصب الذي لم يتولاه في الشركة أي من موظفيها لحاجته إلى شخص يجيد العربية والإنجليزية والإسبانية.

وسيبدأ عبد المحسن العمل في منصب إداري يهدف لتحسين علاقات المدرسة الوطنية لمدربي كرة القدم مع العالم العربي من أجل استقدام طلاب جدد من هذه المنطقة من أجل ضمهم إلى المدرسة الرياضية.

ونفى أسامة لـ(إفي) حصوله على عروض للتدريب حتى الآن في إسبانيا رغم أنه كان مدربا بأندية الدرجة الأولى في سوريا، لكنه لم يستبعد حدوث ذلك في المستقبل القريب، عندما يتعلم اللغة، ويتمكن من التحدث بطلاقة من اللاعبين.