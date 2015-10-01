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هل يعود من جديد؟ بواتينج يتدرب مع ميلان حتى نهاية العام

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هل يعود من جديد؟ بواتينج يتدرب مع ميلان حتى نهاية العام هل يعود من جديد؟ بواتينج يتدرب مع ميلان حتى نهاية العام

(إفي): سيتدرب لاعب وسط نادي شالكه الألماني لكرة القدم السابق الغاني كيفن برنس بواتينج اعتبارا من اليوم وحتى 31 ديسمبر المقبل مع فريقه الأسبق ميلان الإيطالي.

وكان بواتينج، الذي لعب في صفوف (الروسونيري) خلال الفترة بين عامي 2010 و2013، قد رحل عن النادي الألماني في مايو الماضي عقب الخسارة أمام كولن بسبب تراجع مستواه، رغم أن تعاقده كان يمتد حتى 20 يونيو 2016.

وأعلن ميلان في بيان أن لاعب الوسط سيتدرب مع الفريق، في قرار فسرته وسائل الإعلام الإيطالية بأنه فرصة كي يتمكن الصربي سينيسا ميهايلوفيتش المدير الفني للروسونيري من الحكم على قدرات اللاعب، تمهيدا لاحتمالية ضمه مجددا خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تنطلق في يناير.

واشتهر اللاعب المولود في برلين لأب غاني (28 عاما) بإثارته للجدل داخل وخارج الملعب، ما تسبب له في مشكلات مع العديد من الأندية، كما ينظر إليه في ميلان على أنه "طفل مشاغب" آخر إلى جانب المهاجم ماريو بالوتيلي.

وفضلا عن استبعاده من شالكه، طرد بواتينج من الغاني خلال مونديال البرازيل 2014 "لعدم الانضباط"، بعد أن سب المدير الفني كواسي أبياه.

وبعد بداية في صفوف أندية ألمانية، استهل بواتينج مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي حيث لعب لتوتنهام وبورتسموث.

وفي 2010 وقع لميلان، حيث توج بلقب الدوري في موسمه الأول وتألق في ظل تناوبه على مراكز خط الوسط، لا سيما صانع الألعاب والمهاجم المتأخر.

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