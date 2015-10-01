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لأول مرة.. كاميرات السكة الحديد تؤدى للقبض على المتهم بحرق قطار محطة مصر

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لأول مرة.. أعلنت هيئة السكة الحديد نجاح كاميرات المراقبة الموجودة فى محطة برمسيس فى تحديد هويد المتهم بحرق عربة القطار رقم 1203 بمحطة الشرق المجاورة لمحطة مصر، والذى اندلعت به النيران أمس- الأربعاء.

وقالت هيئة السكة الحديد فى بيان رسمى: "فى تمام الساعة الثالثة وخمس دقائق بعد ظهر اليوم، الخميس، الأول من أكتوبر: حضر إلى غرفة مراقبة الكاميرات بمحطة مصر، التابعة لهيئة السكة الحديد ضباط مباحث شرطة السكة الحديد ومعهم أحد الأشخاص وهو شاب فى العقد الثالث، وذلك لمواجهته بالصور والفيديوهات، التى رصدتها الغرفة الرئيسية لمراقبة الكاميرات بورش فرز القاهرة".

وأضافت السكة الحديد أنه تم تحديد هوية المتهم بعد ما تم رصده من خلال تسجيلات الكاميرات فى حضور ضباط المباحث بشرطة السكة الحديد، وبالتعاون مع رئيس ومشرفى الشاشات بالغرفة، والتى بدأت منذ الساعة الحادية عشرة صباح اليوم.

وأكدت السكة الحديد أنه عقب مواجه المشتبه به بهذه التسجيلات اعترف بما جاء بالصور والشاشات، وبناء عليه قام ضباط المباحث باصطحابه لاستكمال التحقيقات ومعرفة عما إذا كان هناك معاونون معه فى هذه الجريمة أو شركاء لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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