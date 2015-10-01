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نقابة المعلمين: صرف معاشات الدفعة الثالثة بنظام الفيزا كارت فى موعدها

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نقابة المعلمين: صرف معاشات الدفعة الثالثة بنظام الفيزا كارت فى موعدها نقابة المعلمين: صرف معاشات الدفعة الثالثة بنظام الفيزا كارت فى موعدها
قال خلف الزناتى رئيس لجنة تسيير الأعمال بنقابة المهن التعليمية، إنه لأول مرة سيتم صرف معاشات النقابة للأعضاء والورثة بالكامل فى موعدها المحدد بنظام الفيزا كارت، وذلك اعتبارا من الدفعة الحالية المستحقة بدءا من اليوم الأول من أكتوبر، مضيفاً أن مستحقى المعاشات الذين لم يتمكنوا من صرف الدفعة السابقة يمكنهم صرف الدفعتين معاً.

وأكد الزناتى، خلال بيان أصدرته النقابة، علي أنه تم ضخ مبلغ يزيد عن 70 مليون جنية ببنك الإسكان والتعمير حتى يتمكن جميع المستحقين لمعاش النقابة من الصرف وذلك عن طريق عدد 8000 ماكينة صرف آلى علي مستوى الجمهورية.

كما أكد على أنه بمجرد تقديم المستحقين من الورثة بيان المعاش الحكومى الذى يثبت أحقيتهم فى الصرف فسيتم علي الفور صرف جميع مستحقاتهم بدفعه إستثنائية بنظام الفيزا كارت

وتجدر الإشارة الى أن إجمالي عدد الأعضاء المستحقين لصرف معاش النقابة من الأعضاء بلغ 201.198 عضوا وإجمالي المستحقين لصرف معاش النقابة من الورثة بلغ عدد 906.127 وريث.

والجدير بالذكر أن المتخلفين عن الصرف في الدفعه السابقة عدد 602.60 من الأبناء والأرامل المستحقين لمعاش النقابة وذلك لتأخرهم فى تقديم بيان المعاش الحكومى الذى يؤيد استحقاقهم فى صرف المعاش.

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مصر 365