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بالصور.. معلمة ثانوى تجلس على حصيرة وتشرح للطلاب فى الحوش

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شهدت مدرسة الزهايرة الثانوية بنات التابعة إدارة السنبلاوين التعليمية بمحافظة الدقهلية، واقعة غريبة حيث اضطرت مدرسة إلى فرش حصيرة على الأرض بحوش المدرسة، وتعليق لافتة على قطعة كارتون مدون عليها فصل 2/3 حصة المواطنة وحقوق الانسان.

وأثارت هذه الواقعة تحفظات عدد كبير من الأهالى أولياء أمور الطلاب، وألقى أهالي الطلاب باللوم على إدارة السنبلاوين التعليمية لتقصيرها في متابعة المدارس واستعدادات العام الدراسي الجديد، وتأخر أعمال الصيانة، بالإضافة إلي تخاذل مدير التعليم الثانوي بالإدارة وعدم إبلاغ الإدارة عن أماكن العجز في الفصول.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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